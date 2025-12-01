Assalto a un portavalori in Calabria rubati 2 milioni di euro
Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport. L'assalto al furgone è stato messo in atto all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
