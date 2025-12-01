Assalto a un portavalori a Reggio Calabria | chiodi sull’asfalto e due auto incendiate lungo l’autostrada
Un portavalori è stato assaltato nella mattinata di oggi, lunedì 1° dicembre, nella provincia di Reggio Calabria. Mentre i furgone si trovava all’interno di una galleria dell’autostrada, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, i criminali hanno posizionato due auto di traverso sulla carreggiata, le hanno incendiate e poi hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire la fuga al portavalori. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro. Traffico in tilt. La rapina è avvenuta intorno alle 6.30. Secondo le ricostruzioni dei testimoni, i banditi avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco ma non ci sono stati feriti. 🔗 Leggi su Open.online
