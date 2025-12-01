Assalto a portavalori sull' A2 tra Scilla e Bagnara a Reggio Calabria auto bruciate e chiodi | rubati 2 milioni
Una banda di malviventi ha assaltato un furgone portavalori a Reggio Calabria sull'A2, tra Scilla e Bagnara: caos in autostrada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Assalto armato ad un portavalori sulla Statale 16: pomeriggio di paura tra #Barletta e San Ferdinando di Puglia #cronaca #assaltoportavalori - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al portavalori sull'A2, rubati 2 milioni di euro: auto incendiate e chiodi per bloccare il furgone, poi la fuga col bottino - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Come scrive leggo.it
Reggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro - Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull'A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. Scrive lapresse.it
Rapina a Portavalori in Calabria: Tutti i Dettagli sull'Assalto Organizzato - Un audace assalto a un portavalori ha sconvolto Reggio Calabria, provocando gravi disagi al traffico e creando panico tra i cittadini. Si legge su notizie.it