Assalto a portavalori sull' A2 tra Scilla e Bagnara a Reggio Calabria auto bruciate e chiodi | rubati 2 milioni

Notizie.virgilio.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di malviventi ha assaltato un furgone portavalori a Reggio Calabria sull'A2, tra Scilla e Bagnara: caos in autostrada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

