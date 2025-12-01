Assalto a portavalori in Calabria rubati due milioni

Tgcom24.mediaset.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ostacolare la circolazione e impedire l'accesso alla zona, i rapinatori avevano posizionato due automobili incendiate sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

assalto a portavalori in calabria rubati due milioni

© Tgcom24.mediaset.it - Assalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni

Leggi anche questi approfondimenti

assalto portavalori calabria rubatiAssalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Come scrive ilmattino.it

assalto portavalori calabria rubatiAssalto a un portavalori in Calabria, rubati due milioni - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società ... Da ansa.it

Reggio Calabria, assalto armato a un portavalori: rubati due milioni - Ammonterebbe secondo le prime stime a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio ... Come scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Portavalori Calabria Rubati