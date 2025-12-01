?Assalto a portavalori in Calabria rubati due milioni | auto incendiate e spari in autostrada

Assalto a un portavalori in Calabria. Il blitz della banda è avvenuto stamattina in provincia di Reggio, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo della società. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Assalto a portavalori in Calabria rubati due milioni auto incendiate e spari in autostrada

assalto portavalori calabria rubatiAssalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Come scrive ilmattino.it

