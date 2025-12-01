Assalto a portavalori in Calabria auto in fiamme in autostrada Rubati 2 milioni VIDEO

Tg24.sky.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport. L'assalto al furgone è stato messo in atto all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

assalto a portavalori in calabria auto in fiamme in autostrada rubati 2 milioni video

© Tg24.sky.it - Assalto a portavalori in Calabria, auto in fiamme in autostrada. Rubati 2 milioni. VIDEO

Scopri altri approfondimenti

assalto portavalori calabria autoReggio Calabria, assalto a portavalori: rubati due milioni di euro - Rapina a un portavalori questa mattina a Reggio Calabria sull'A2, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara in direzione nord. lapresse.it scrive

assalto portavalori calabria autoAssalto a portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada - Ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l'autostrada, ai danni di un mezzo portavalori ... Scrive msn.com

assalto portavalori calabria autoChiodi sull’asfalto e auto bruciate, assalto a un portavalori in autostrada nei pressi di Bagnara – FOTO - In azione un commando organizzato con il colpo che sarebbe avvenuto all'interno della galleria. Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Assalto Portavalori Calabria Auto