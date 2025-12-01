Assalto a La Stampa Barachini Sottosegretario editoria | Dobbiamo difendere l' informazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Una volta giornalista, per sempre giornalista. Cosa è essere giornalista? Essere curiosi e cercare di vedere quello che succede nella vita di tutti i giorni. Cercare di avere una visione. Sempre meno persone vanno in edicola per comprare il giornale. È vero, perchè ciò che succede si apprende su un telefono o un sito internet. Capire ciò che e successo e diverso. L'informazione di settore serve a capire, a leggere un contesto. Il senso dell'editoria è nella lettura dei contesti. Mando un abbraccio al direttore de La Stampa, dobbiamo difendere con forza il mondo dell'informazione. 🔗 Leggi su Open.online

