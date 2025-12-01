Asfaltature nelle strade del territorio lotto autunnale | un investimento di oltre 100 mila euro

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Asfaltature n elle strade del territorio, lotto autunnale: un investimento di oltre 100 mila euro. Stanno andando avanti i lavori di asfaltatura del lotto autunnale nel territorio di Bibbiena. A saranno asfaltati tanti tratti di strada tra cui la via Emma Perodi, via della Libertà e altri per un investimento complessivo di oltre 100 mila euro. A Bibbiena sono già state asfaltate via Fonte Cavalli, l’importante parcheggio adiacente al complesso delle ex carceri mandamentali, via San Rocco un tratto di collegamento interno al paese di grande utilità, il piazzale delle scuole Medie di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Asfaltature nelle strade del territorio, lotto autunnale: un investimento di oltre 100 mila euro

