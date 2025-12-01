Ascom Marco Amelio | Il Carlino protagonista Il futuro delle imprese più flessibile e digitale
Presidente Marco Amelio che rapporto ha con la stampa e con il Resto del Carlino in particolare? "Guardi, il mio rapporto con Il Resto del Carlino è davvero quotidiano. Una delle prime cose che faccio al mattino è sfogliare il giornale, soprattutto le pagine economiche. È diventato quasi un gesto naturale, perché parliamo di una testata che dal 1885 racconta la vita del territorio con professionalità e passione. In 140 anni un giornale diventa parte dell’identità di una comunità, entra nelle case e spesso orienta anche le scelte collettive. Il Carlino vive i territori e li fa muovere con le sue campagne, ricordando che il lettore non è spettatore, ma protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
