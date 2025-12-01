Ascolti TV Total Audience | Domenica 30 11 2025 | Amici +75K La Notte nel Cuore +31K TG1 13 | 30 +24K

Ieri sera, domenica 30 novembre 2025, la serata televisiva italiana ha registrato numeri interessanti su tutte le reti generaliste. Su Rai1, Carosello in Love ha raccolto 2.492.000 spettatori con il 15,24% di share, mentre su Canale5 La Notte nel Cuore si è aggiudicata 2.640.000 spettatori e il 16,53% di share. Su Rai2, il film Il giorno sbagliato ha intrattenuto 425.000 spettatori (2,2%), mentre Italia1, dopo i 21 minuti di presentazione ( Warm Up, 726.000 – 3,63%), ha portato davanti allo schermo 862.000 spettatori con il 6,17% grazie a Zelig On. Su Rai3, dopo Report Lab (30 minuti – 1.083.000 spettatori e 5,56%) e la presentazione di 45 minuti (1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Domenica 30/11/2025: Amici +75K, La Notte nel Cuore +31K, TG1 13:30 +24K

