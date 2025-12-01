Ascolti tv La Notte nel cuore vince su Carosello in Love

Gli ascolti tv del 30 novembre segnalano una serata debole dove ha trionfato Canale 5. Da segnalare gli ottimi ascolti di Fazio e anche di Mara Venier, al pomeriggio, che ha fatto il record stagionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, La Notte nel cuore vince su Carosello in Love

Altre letture consigliate

Nomadismo, smarrimento e deriva, ciao Pinotto, grazie! Questa notte a Battiti ascoltiamo il vertiginoso genio affabulatorio di Pinotto Fava in una conversazione libera dove, tra arte dell’ascolto, corto circuiti e art/ifici, il flusso di pensieri e la sua voce svelano la - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (30 novembre): Maria De Filippi domina, colpo Ranucci e Fazio si conferma - Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%, Mara Venier 20,3- Lo riporta libero.it

Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025. La Notte nel Cuore supera Carosello in Love negli ascolti TV - Nella serata di domenica 30 novembre 2025, Carosello in Love su Rai1 ha attirato l’attenzione di 2. Si legge su quilink.it

Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di domenica 30 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film Carosello in Love Rai1, la puntata de La notte nel cuore su ... fanpage.it scrive