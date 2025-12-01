Ascolti tv La Notte nel cuore vince su Carosello in Love

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv del 30 novembre segnalano una serata debole dove ha trionfato Canale 5. Da segnalare gli ottimi ascolti di Fazio e anche di Mara Venier, al pomeriggio, che ha fatto il record stagionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ascolti tv la notte nel cuore vince su carosello in love

© Ildifforme.it - Ascolti tv, La Notte nel cuore vince su Carosello in Love

Altre letture consigliate

ascolti tv notte cuoreAscolti tv ieri (30 novembre): Maria De Filippi domina, colpo Ranucci e Fazio si conferma - Vince Canale 5 con La Notte nel Cuore al 16,5% di share, Carosello in Love al 15,3%, Mara Venier 20,3- Lo riporta libero.it

ascolti tv notte cuoreAscolti TV | Domenica 30 Novembre 2025. La Notte nel Cuore supera Carosello in Love negli ascolti TV - Nella serata di domenica 30 novembre 2025, Carosello in Love su Rai1 ha attirato l’attenzione di 2. Si legge su quilink.it

Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di domenica 30 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film Carosello in Love Rai1, la puntata de La notte nel cuore su ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Notte Cuore