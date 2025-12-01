Ascolti tv domenica 30 novembre | Carosello in love La notte nel cuore Zelig on

Ascolti tv domenica 30 novembre 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in  tv di ieri sera, domenica 30 novembre   2025? Su Rai 1 è andato in onda Carosello in love. Su Rai 2 Il giorno sbagliato. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 La notte nel cuore. Su Italia 1 Zelig on. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 30 novembre 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 29 novembre 2025, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

