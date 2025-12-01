Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025

Nella serata di ieri, domenica 30 novembre 2025, su Rai1 Carosello in Love ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il giorno sbagliato intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Report segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 Fury raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene.000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa, dopo la presentazione a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025

Argomenti simili trattati di recente

ASCOLTI DELLA DOMENICA MATTINA Oggi sul piatto “Terremoto” dei Litfiba, edizione limitata e numerata su vinile 180gr fumé (EastWest / Warner Music, 2021 – tiratura 3000 copie). Una ristampa che, a mio avviso, suona corposa, energica e bella ape - facebook.com Vai su Facebook

Ancora grandi ascolti per #CTCF sul Nove: 1,6 milioni di telespettatori e quasi l’8% di share, con un picco del 10%, confermando Nove sul podio delle reti nazionali. Record per il Tavolo con quasi il 9%. Sui social con 15 milioni di visualizzazioni dei video e 72 Vai su X

Ascolti tv 30 novembre: chi ha vinto tra Carosello in Love e La notte nel cuore, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - Gli ascolti tv di domenica 30 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film Carosello in Love Rai1, la puntata de La notte nel cuore su ... Riporta fanpage.it

Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025 - Gli ascolti di Carosello in Love, La Notte nel Cuore e tutte le altre reti ... davidemaggio.it scrive

Ascolti TV ieri sera, 30 novembre 2025: chi ha vinto tra Carosello in Love e La Notte nel Cuore? - Se a CANALE 5 va, ancora una volta, l’access prime time, la prima serata ha visto una lotta serrata con i canali RAI. Segnala money.it