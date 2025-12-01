Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025 La Notte nel Cuore vince con il 16.5% contro il 15.3% di Carosello in Love
Domenica 30 novembre 2025, su Rai1 Carosello in Love ha raccolto 2.477.000 spettatori, pari al 15.3% di share. Su Canale5, La Notte nel Cuore ha ottenuto 2.609.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2, Il giorno sbagliato ha intrattenuto 423.000 spettatori ( 2.2% ), mentre su Italia1 Zelig On ha registrato 856.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3, Report ha raggiunto 1.765.000 spettatori ( 10% ), mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 690.000 spettatori ( 5.7% ). Su La7, il film Fury ha interessato 342.000 spettatori ( 2.1% ), mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ha ottenuto 812.
