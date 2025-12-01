Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025 La Notte nel Cuore 16.5% meglio di Carosello in Love 15.3%

Nella serata di ieri, domenica 30 novembre 2025, su Rai1 Carosello in Love ha interessato 2.477.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.609.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Il giorno sbagliato intrattiene 423.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 Zelig On incolla davanti al video 856.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Report segna 1.765.000 spettatori pari al 10%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 690.000 spettatori (5.7%). Su La7 Fury raggiunge 342.000 spettatori e il 2.1%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene 812. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025. La Notte nel Cuore (16.5%) meglio di Carosello in Love (15.3%)

