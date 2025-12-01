Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025 La Notte nel Cuore 16.5% meglio di Carosello in Love 15.3% Più di 4 milioni per il TG1 28.9% con l’annuncio dei Big di Sanremo

Nella serata di ieri, domenica 30 novembre 2025, su Rai1 Carosello in Love ha interessato 2.477.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.609.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Il giorno sbagliato intrattiene 423.000 spettatori (2.2%). Su Italia1, dopo la presentazione di 21 minuti chiamata Warm Up (721.000 – 3.6%), Zelig On incolla davanti al video 856.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3, dopo Report Lab di 30 minuti (1.075.000 – 5.5%) e la presentazione di 45 minuti (1.315.000 – 6.6%), Report segna 1.765.000 spettatori pari al 10% dalle 21:46 alle 22:58 (Report Plus di 20 minuti a 1. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 30 Novembre 2025. La Notte nel Cuore (16.5%) meglio di Carosello in Love (15.3%). Più di 4 milioni per il TG1 (28.9%) con l’annuncio dei Big di Sanremo

