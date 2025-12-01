Ascolti tv 30 novembre | chi ha vinto tra Carosello in Love e La notte nel cuore i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti tv di domenica 30 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film Carosello in Love Rai1, la puntata de La notte nel cuore su Canale 5. La sfida nell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Ascolti tv ieri 30 novembre: share tv e dati auditel. - Ascolti tv ieri 30 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 30 novembre 2025. Secondo mam-e.it

ascolti tv 30 novembreAscolti tv, bene Tú sí que vales. Crescono Ballando con le Stelle e Affari tuoi - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2. Da iltempo.it

ascolti tv 30 novembreAscolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales - La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Ballando e Tu si que vales, i dati auditel di ieri sera. Come scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 30 Novembre