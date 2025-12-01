Ascolti tv 30 novembre 2025 | Carosello in Love La notte nel cuore Che tempo che fa Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Superguidatv.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti tv  di  domenica 30 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Carosello in Love ”  contro “ La notte nel cuore “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel  della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le  preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Carosello in Love vs La notte nel cuore – Auditel ieri sera, domenica 30 novembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Carosello in Love” contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto? Rai 1: Carosello in Love, il film d’amore e costume sulla Rai come madre degli italiani con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino ha emozionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

ascolti tv 30 novembre 2025 carosello in love la notte nel cuore che tempo che fa affari tuoi la ruota della fortuna dati auditel

© Superguidatv.it - Ascolti tv 30 novembre 2025: Carosello in Love, La notte nel cuore, Che tempo che fa, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Altre letture consigliate

Ascolti tv ieri 30 novembre: share tv e dati auditel. - Ascolti tv ieri 30 novembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 30 novembre 2025. mam-e.it scrive

ascolti tv 30 novembreAscolti tv, bene Tú sí que vales. Crescono Ballando con le Stelle e Affari tuoi - Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2. Da iltempo.it

ascolti tv 30 novembreAscolti TV ieri sera sabato 29 novembre 2025: si accorcia la forbice tra Ballando e Tú Sí Que Vales - La sfida degli ascolti tv del sabato vede una sfida serrata come mai prima tra Ballando e Tu si que vales, i dati auditel di ieri sera. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 30 Novembre