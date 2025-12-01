Ascolti TV 1 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Atomheartmagazine.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ascolti TV 1 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri lunedì 1 dicembre 2025. Gli ascolti TV dell’1 Dicembre 2025  hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su  Sandokan, mentre Canale 5 ha risposto con  Il Grande Fratello. Italia 1 ha offerto Fast & Furious 9, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarta Repubblica e La Torre di Babele. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

ascolti tv 1 dicembre 2025 i dati auditel della prima serata

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 1 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche questi approfondimenti

ascolti tv 1 dicembreAscolti tv, “Carosello in love” battuto dalla soap turca “La Notte nel Cuore” - La commedia romantica ambientata negli anni di Carosello con Giacomo Giorgio e Ludovica Martino, Carosello in Love, su Rai1 è stata vista da 2. Lo riporta msn.com

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 1 Dicembre, in prima serata - Stasera in TV, Lunedì 1 Dicembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ch ... Riporta msn.com

ascolti tv 1 dicembreLa forza di una donna, cambio orario dal 1° dicembre: la soap prevista anche dopo Nuzzi - Il palinsesto della rete subirà delle sostanziali variazioni di programmazione dovute all'esigenza di ... Lo riporta it.blastingnews.com

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti - Se l’esito della guerra degli ascolti tra Stefano De Martino e Gerry Scotti sembrava scontato, dobbiamo ricrederci. Si legge su dilei.it

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: stravince la Nazionale su Rai 1, molto bene Floris su La7. Salta la sfida De Martino-Scotti - La Nazionale di calcio italiana vince non solo la partita con Israele, ma anche la classifica degli ascolti tv. Si legge su ilmessaggero.it

ascolti tv 1 dicembreAscolti tv, Tú sí que vales vince su Ballando con le stelle - Gli ascolti della prima serata di sabato 15 dicembre vanno a Canale 5. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv 1 Dicembre