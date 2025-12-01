Artigiano in Fiera 2025 | le date gli orari e come ottenere il pass gratuito

Milano, 1 dicembre 2025 – Torna dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho, per nove giorni consecutivi, con orario continuato dalle 10 alle 22.30 e ingresso gratuito, l'appuntamento più atteso dell'Avvento meneghino: è Artigiano in Fiera, la più grande vetrina al mondo dedicata alle arti e ai mestieri che quest'anno taglia il traguardo della 30esima edizione, confermandosi anche un'occasione ideale per fare il pieno di regali di Natale originali e di qualità. L’edizione 2025 sarà segnata da una straordinaria apertura internazionale: circa 2.800 artigiani provenienti da 90 Paesi dei cinque continenti e da tutte le regioni d'Italia, in nove padiglioni (uno in più rispetto all'anno scorso) che daranno vita alla più grande comunità mondiale dell’artigianato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Artigiano in Fiera 2025: le date, gli orari e come ottenere il pass gratuito

