Arsenal che settimana! Doppio derby e Bayern Monaco e nessuna sconfitta nonostante l’emergenza infortuni! Arteta soddisfatto della reazione

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arsenal, che settimana! Zero sconfitte tra Tottenham, Chelsea e Bayern Monaco nonostante l’emergenza infortuni. Arteta soddisfatto della reazione L’Arsenal ha superato una settimana cruciale e difficile, affrontando Tottenham, Bayern Monaco e Chelsea in rapida successione, nonostante un’emergenza infortuni che ha colpito duramente la difesa. L’allenatore Mikel Arteta, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di questi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

