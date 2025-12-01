Arsenal-Brentford mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pari in rimonta contro un Chelsea ridotto in dieci dal 38? per l’espulsione di Moises Caicedo, l’Arsenal conserva cinque punti di margine in classifica sul Man City ma Arteta non può essere contento sia della prestazione dei suoi, sia dell’emergenza al centro della difesa perché oltre a Gabriel in tecnico basco non ha . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

arsenal brentford mercoled236 03 dicembre 2025 ore 20 30 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Arsenal-Brentford (mercoledì 03 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

arsenal brentford mercoled236 03Pronostico Arsenal-Brentford, Arteta vuole rispondere al successo del City - In Premier League prosegue il turno infrasettimanale e stasera sono in programma altre 6 partite. Segnala corrieredellosport.it

L'Arsenal batte 2-1 il Brentford e si regala una notte in testa alla Premier League - 1) il Brentford e a portarsi momentaneamente in vetta alla Premier League, in attesa della supersfida al vertice (domenica ore 16. repubblica.it scrive

Arsenal vs Brentford: TV channel, live stream, squad news & preview - The Gunners have improved their performances in recent weeks and will look to book their place in the fourth round with a win Arsenal will look to continue their impressive recent form when they ... Scrive goal.com

Brentford-Arsenal, pronostico e quote: occhio al parziale/finale - Arsenal vale molto soprattutto per gli uomini di Arteta, a caccia dei tre punti per non perdere terreno dal Liverpool ... tuttosport.com scrive

Brentford vs Arsenal Predictions: EPL Week 8 Match Odds & Best Bets - This London derby is a meeting of two of the top scoring sides in the Premier League and should be an open and entertaining match After EPL Matchweek 7 was postponed following the passing of Queen ... Segnala goal.com

Cerca Video su questo argomento: Arsenal Brentford Mercoled236 03