Arrivata al porto di Ortona la nave Humanity con 85 migranti a bordo alcuni hanno problemi respiratori e febbre alta

È arrivata nel porto di Ortona intorno alle 17 l'imbarcazione Humanity 1, dell'organizzazione non governativa di ricerca e soccorso Sos Humanity. A bordo c'erano 85 persone, tra cui alcuni minori non accompagnati, provenienti da numerosi Paesi, come Pakistan, Bangladesh, Egitto, Marocco e Sudan.I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ARRIVATAal porto di Ortona la nave Humanity con 85 migranti, alcuni hanno febbre alta e problemi respiratori https://cityne.ws/gGW4B - facebook.com Vai su Facebook

Nave ong con 85 migranti arrivata al porto di Ortona - E' arrivata nel porto di Ortona attorno alle 17 l'imbarcazione Humanity 1, dell'organizzazione non governativa di ricerca e soccorso ... Secondo abruzzolive.it

Arrivata al porto di Ortona la nave Humanity con 85 migranti a bordo, alcuni hanno problemi respiratori e febbre alta - Le persone soccorse il 26 novembre scorso in acque internazionali, fra cui alcuni minori non accompagnati, provengono da numerosi Paesi, come Pakistan, Bangladesh, Egitto, Marocco e Sudan ... Come scrive chietitoday.it

La nave SOS Humanity giunta a Ortona - La ONG aveva chiesto invano l’assegnazione di un porto più vicino ... rainews.it scrive

Ortona - Nave Ong con 85 migranti arrivata al porto - È arrivata nel porto di Ortona attorno alle 17 di oggi l’imbarcazione Humanity 1, dell’organizzazione non governativa di ricerca e soccorso Sos Humanity. Segnala msn.com

Ortona, atteso sbarco della nave Humanity con a bordo 85 migranti: due in gravi condizioni - È il 18esimo sbarco nello scalo abruzzese dal 2023: tra i soccorsi anche persone con infezioni, scabbia e sintomi da ipotermia ... Segnala chietitoday.it

Nave Humanity 1 attesa a Ortona con 85 migranti a bordo - È previsto per il pomeriggio di oggi, intorno alle 16, l’arrivo al porto di Ortona della nave umanitaria Humanity 1, battente bandiera tedesca, con a bordo 85 persone soccorse nel Mediterraneo central ... Segnala abruzzonews24.com