Arriva la tredicesima | quando viene pagata a quanto ammonta e quali sono gli altri bonus di dicembre

Lanotiziagiornale.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tredicesima in arrivo per 36 milioni di italiani. Con il mese di dicembre si avvicina anche l’erogazione della cosiddetta gratifica natalizia, lo stipendio aggiuntivo per lavoratori e pensionati. Quest’anno, secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, la tredicesima andrà a 16,3 milioni di pensionati e a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato.   La gratifica natalizia andrà quindi a pensionati e lavoratori, ma anche per l’erario ci sono buone notizie, con un gettito Irpef aggiuntivo stimato in 13,8 milioni. Per l’Inps, le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati l’impegno economico sarà pari a 55,9 miliardi, mentre agli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

