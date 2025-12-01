Arriva la tredicesima | quando viene pagata a quanto ammonta e quali sono gli altri bonus di dicembre

Tredicesima in arrivo per 36 milioni di italiani. Con il mese di dicembre si avvicina anche l'erogazione della cosiddetta gratifica natalizia, lo stipendio aggiuntivo per lavoratori e pensionati. Quest'anno, secondo le stime dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre, la tredicesima andrà a 16,3 milioni di pensionati e a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato. La gratifica natalizia andrà quindi a pensionati e lavoratori, ma anche per l'erario ci sono buone notizie, con un gettito Irpef aggiuntivo stimato in 13,8 milioni. Per l'Inps, le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati l'impegno economico sarà pari a 55,9 miliardi, mentre agli italiani arriveranno 42 miliardi di euro netti.

