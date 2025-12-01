Arriva la Superluna Fredda | l’ultimo grande spettacolo del cielo 2025

Dicembre 2025 si apre con un appuntamento da non perdere per chi ama alzare gli occhi al cielo: nella notte tra il 4 e il 5 dicembre assisteremo alla Superluna Fredda, l’ultima Luna piena dell’anno e anche l’ultima Superluna del 2025. Il nostro satellite apparirà più grande e più luminoso del solito, regalando uno spettacolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

