Arriva la Superluna Fredda | l’ultimo grande spettacolo del cielo 2025
Dicembre 2025 si apre con un appuntamento da non perdere per chi ama alzare gli occhi al cielo: nella notte tra il 4 e il 5 dicembre assisteremo alla Superluna Fredda, l’ultima Luna piena dell’anno e anche l’ultima Superluna del 2025. Il nostro satellite apparirà più grande e più luminoso del solito, regalando uno spettacolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva la Superluna, l'appuntamento di dicembre 2025: ecco quando Vai su X
Ecco in cosa consisterà questo fenomeno astronomico LA DATA https://qds.it/arriva-la-superluna-fredda-e-la-piu-grande-e-luminosa/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la Superluna Fredda, l'ultimo spettacolo del 2025: la più grande e luminosa - Il culmine atteso la notte del 5 dicembre, prima dell'Immacolata. Si legge su msn.com
Giovedì arriva la Superluna Fredda. L’ultimo plenilunio dell’anno splenderà vicino alla Terra - Splenderà giovedì notte e raggiungerà la pienezza completa il 5 dicembre, 14 minuti dopo la mezzanotte. Si legge su repubblica.it
Superluna Fredda di dicembre: ecco quando osservare l’ultima Luna piena del 2025 - La Superluna Fredda di dicembre, ultima del 2025, offrirà lo spettacolo migliore dopo il tramonto di giovedì 4 dicembre, con il plenilunio poco dopo ... Secondo fanpage.it