Arriva il primo acuto da tre punti per l' Elettromeccanica Angelini Cesena

Missione compiuta per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che con Centro Volley Reggiano centra il riscatto con la prima vittoria da tre punti: in meno di un’ora e mezza di gioco finisce 3-0 (25-10, 25-15, 25-23). Una vera e propria vittoria di squadra: le bianconere giocano due set pressoché. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

