Arriva con una testa di coccodrillo dalla Thailandia scoperto in aeroporto | palermitano nei guai
La guardia di finanza in servizio all'aeroporto Falcone Borsellino ha sequestrato una testa di coccodrillo a un passeggero palermitano proveniente da Bangkok con scalo a Roma Fiumicino. L’ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all’interno della stessa il pezzo dell'animale, appartenente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
United e Liverpool rialzano la testa: arriva una doppia vittoria pesante in trasferta #manchesterunited Vai su X
Arriva dopo 13 giornate, la prima sconfitta per la capolista complimenti al belvedere, ma sempre testa alta e continuare a lavorare per i nostri obiettivi ? Adelante Campa ? - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrata una testa di coccodrillo all'aeroporto di Palermo - Sequestrata all’aeroporto di Palermo la testa di un coccodrillo in via d’estinzione . Riporta msn.com