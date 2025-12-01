Arriva con una testa di coccodrillo dalla Thailandia scoperto in aeroporto | palermitano nei guai

Palermotoday.it | 1 dic 2025

La guardia di finanza in servizio all'aeroporto Falcone Borsellino ha sequestrato una testa di coccodrillo a un passeggero palermitano proveniente da Bangkok con scalo a Roma Fiumicino. L’ispezione della valigia ha permesso di rinvenire all’interno della stessa il pezzo dell'animale, appartenente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

