Arrestati i responsabili del furto da film alla gioielleria Mango di Sampierdarena
Tre cittadini romeni, inchiodati dalle telecamere di sicurezza, sono stati arrestati tra Torino e Rivoli. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Arrestati i responsabili del furto da film alla gioielleria Mango di Sampierdarena - Tre cittadini romeni, inchiodati dalle telecamere di sicurezza, sono stati arrestati tra Torino e Rivoli ... Come scrive ilsecoloxix.it
Colpo da mezzo milione a Sampierdarena: arrestata in Piemonte la Banda del buco - Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri perché ritenuti responsabili del furto commesso il 6 novembre ai danni della gioielleria Mango, a Sampierdarena. Si legge su msn.com
Furto al Louvre, gli arrestati confessano, ma i gioielli non si trovano - (askanews) – A 10 giorni dal furto record di gioielli al Louvre da quasi 90 milioni di euro due degli arrestati hanno parlato. Da iodonna.it