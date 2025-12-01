Ariana Grande e Cynthia Erivo sono una coppia? La verità dietro la speculazione di relazione semi-binaria

Il press tour di Wicked: For Good ha scatenato un’ondata di speculazioni che hanno travolto i social media nelle ultime settimane. Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagoniste del musical cinematografico diretto da Jon M. Chu, sono finite al centro di una tempesta virale dopo che numerosi post hanno affermato che le due star avrebbero rivelato di essere in una “ relazione non-demi-curiosa, semi-binaria “. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? La risposta è semplice: assolutamente nulla. Le affermazioni che hanno fatto il giro di internet sono partite da profili social non verificati e si sono rapidamente diffuse su piattaforme come Instagram e Facebook. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Ariana Grande e Cynthia Erivo sono una coppia? La verità dietro la speculazione di relazione “semi-binaria”

Altre letture consigliate

Ariana Grande chiede "più gentilezza" nel commentare l'aspetto altrui. https://www.sentireascoltare.com/news/ariana-grande-invita-i-fan-a-non-commentare-piu-il-suo-corpo-siate-piu-gentili/ - facebook.com Vai su Facebook

| Ariana Grande è stata nominata come “migliore attrice non protagonista” agli #ASTRAFilmAwards Vai su X

Cosa c'è davvero tra Ariana Grande e Cynthia Erivo? La verità delle attrici - Ariana Grande e Cynthia Erivo: amicizia intensa, rumor online e verità sul loro legame. Riporta tag24.it

Cynthia Erivo e Ariana Grande incantano New York: la première di Wicked: For Good - Dopo più di due anni di interviste, anteprime, red carpet studiati al millimetro in rosa e verde, podcast e chiarimenti vari sul fatto che sì, lei canta davvero mentre vola, Wicked: For Good ha ... Si legge su vanityfair.it

Cynthia Erivo e Ariana Grande ci parlano dell'importanza del messaggio di Wicked - Parte 2 - Le protagoniste della versione cinematografica dell'amato musical spiegano perché temi come l'ossessione di sentirsi apprezzati, l'importanza di non omologarsi e la manipolazione delle informazioni si ... Come scrive wired.it