Arezzo qualità della vita delle donne | si campa così così… ma un c’hanno ancora fatto incazzà del tutto!

Le aretine tra servizi, lavoro e du’ rotture di palle: “‘un se brilla, ma manco s’afoga! La qualità della vita ce s fa da sole, alla faccia di tutto!” Nell’indagine del Sole 24 Ore 2025 sulla qualità della vita delle donne, Siena vola e si mette prima in Italia, tutta fiera come se avesse vinto Miss Mondo. E Arezzo? Le aretine rispondono in coro: “Oh, ce s’arrabatta! ‘un siamo le prime, ‘un siamo le ultime, ma almeno s’ha la testa dura!” Secondo i dati, per le donne di Arezzo la vita è una specie di slalom tra lavoro, servizi che funzionano a metà e qualche rottura di scatole che, si sa, in Toscana arriva puntuale come la bolletta della luce. 🔗 Leggi su Lortica.it

