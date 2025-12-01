Archivio di Stato di Benevento giovedì apertura straordinaria
Tempo di lettura: 2 minuti L’Archivio di Stato di Benevento aprirà straordinariamente il 4 dicembre 2025, alle ore 17:00, per presentare presso la propria sala conferenze il versamento dei registri di Stato Civile dei Comuni della Provincia (1940–2000). Si tratta dei registri finora conservati presso il Tribunale di Benevento, corrispondenti alla seconda copia che, secondo la normativa, i Comuni trasmettevano annualmente al Tribunale. Questo importante trasferimento documentario, previsto dalla legge già trent’anni dopo la conclusione dell’affare, consentirà di ampliare l’offerta archivistica a disposizione della cittadinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
