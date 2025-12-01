Arbitro Dolomiti Bellunesi Inter U23 | designato il fischietto per il match di recupero

Inter News 24 della 14^ giornata del campionato di Serie C. È stato ufficialmente reso noto il nome del direttore di gara chiamato a gestire la sfida tra Dolomiti Bellunesi e Inter U23. La partita, valida come recupero della 14ª giornata del campionato di Serie C, è in programma nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre. Si tratta di un appuntamento infrasettimanale importante per la seconda squadra del club di Viale della Liberazione, che scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per la classifica e proseguire nel percorso di crescita dei propri talenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

