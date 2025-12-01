Apre la Camera del beato Andrea Carlo Ferrari | un museo intimo dedicato al cardinale che ispirò l' Opera votata ai poveri

Milano, 1 dicembre 2025 – Alla scoperta del beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano a cavallo fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, ispiratore dell’Opera che porta il suo nome, attiva da oltre 100 anni nel sostegno degli indigenti e dei più sfortunati. Aprirà lunedì 8 dicembre la Camera del beato Cardinal Andrea Carlo Ferrari, un nuovo ambiente museale permanente dedicata al pastore che con la sua testimonianza ha segnato la storia della Chiesa ambrosiana e della comunità milanese. L’inaugurazione, nel giorno dell’Immacolata, sarà alle 15.30 alla presenza dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, del presidente di Opera Cardinal Ferrari Luciano Gualzetti, della dottoressa Eleonora Scolastico della Compagnia di San Paolo, oltre ai volontari che ogni giorno si alternano a servire pasti e consegnare pacchi alimentari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

