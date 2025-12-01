Apre il ristorante Zivieri in centro a Bologna | ecco le novità in menù

Bologna, 1 dicembre 2025 – Doveva già aprire lo scorso luglio ma i lavori di progettazione e realizzazione del Ristorante Zivieri (nel palazzo signorile del XIV secolo con alti soffitti a volta e nella Torre degli Alberici) e della Macelleria (proprio accanto, sotto al portico, in piazza Mercanzia 3c) sono stati complessi. Da oggi, però, la nuova avventura di famiglia ha inizio e Aldo, Fabrizio e Elena Zivieri portano finalmente l’Appennino a Bologna con lo slogan ‘La filiera in Centro’. Che per loro è un’affermazione calzante, essendo allevatori, produttori, trasformatori e ristoratori: ora nel cuore medievale della città, dove dal 1919 e fino a qualche anno fa, abitò il Pappagallo, luogo simbolo della ristorazione bolognese nella cui ultima gestione riprese vita anche lo spazio ai piedi della Torre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

