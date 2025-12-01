Approvati i finanziamenti per i progetti di videosorveglianza

Tempo di lettura: 2 minuti Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che con decreto del Ministro dell’Interno è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza cofinanziati dallo stesso Ministero, finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana e prevenire i reati sul territorio. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Interno e coordinata a livello locale dalle Prefetture, rappresenta un investimento strategico per contrastare la criminalità, migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini e supportare le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e indagine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

