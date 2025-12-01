Approvati i finanziamenti per i progetti di videosorveglianza
Tempo di lettura: 2 minuti Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto che con decreto del Ministro dell’Interno è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai Comuni per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza cofinanziati dallo stesso Ministero, finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana e prevenire i reati sul territorio. L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Interno e coordinata a livello locale dalle Prefetture, rappresenta un investimento strategico per contrastare la criminalità, migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini e supportare le forze dell’ordine nelle attività di prevenzione e indagine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Siamo primi in Italia per finanziamenti ricevuti dal Fondo Italiano per la Scienza. Con 26 progetti approvati per un totale di circa 33,5 milioni di euro siamo la prima Università italiana per finanziamenti ricevuti nell'ambito di FIS3, il Fondo Italiano per la Scienz - facebook.com Vai su Facebook
Fondi 2025 approvati: il Ministero della Cultura finanzia biblioteche e scuole con il Fondo per la promozione della lettura. Piani di riparto ? gdc.ancidigitale.it/finanziamenti-… #cultura #lettura #biblioteche Vai su X
Videosorveglianza urbana, approvata graduatoria da 15 milioni. Schifani: “Potenziamo la sicurezza sui territori” - Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. Lo riporta ilsicilia.it
Videosorveglianza urbana, approvata graduatoria da 15 milioni, finanziati 105 progetti comunali - Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione con 15 milioni di euro. Lo riporta mondopalermo.it
Sicurezza, dalla Regione 15 mln per videosorveglianza urbana - Sono in totale 105 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni siciliani che verranno finanziati dalla Regione ... Si legge su grandangoloagrigento.it