Appiano Gentile Inter | day-after del match col Pisa ora testa a mercoledì col Venezia in Coppa Italia
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria di ieri in campionato contro il Pisa, tornano a lavoro alla Pinetina per preparare la sfida di mercoledì valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Le ultime da Appiano Gentile Come procedono gli allenamenti alla vigilia di Pisa Inter - facebook.com Vai su Facebook
Inter, oggi è il Chivu-day: attesa l'ufficialità. Nel pomeriggio il suo primo allenamento ad Appiano Gentile - In queste ore il tecnico romeno risolverà il contratto con il Parma per diventare il nuovo allenatore dei nerazzurri, prendendo il posto di Simone Inzaghi. Si legge su ilmessaggero.it
Inter, buone notizie: un nerazzurro verso il rientro dopo l’infortunio - Le ultimissime notizie Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid, l’Inter di Cr ... Secondo calcionews24.com
TMW - Inter, Onana arrivato ad Appiano Gentile: i tifosi gli chiedono di restare. Il video - Primo giorno di raduno per l'Inter ad Appiano Gentile, con pochi giocatori presenti della prima squadra, visto che la maggior parte potrà beneficiare di altri giorni di vacanza dopo aver giocato gare ... Lo riporta tuttomercatoweb.com
Inter, è l'Inzaghi-day: in sede per il rinnovo del contratto e un regalo sul mercato - La squadra nerazzurra si raduna sabato ad Appiano Gentile per prepararsi all'annata 2024/2025, la prima con due stelle sulla maglia. Scrive calciomercato.com
Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile - Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnin ... Segnala calcionews24.com
Inter, Taremi torna ad Appiano Gentile: partirà con la riatletizzazione - Medhi Taremi torna ad Appiano Gentile: proseguirà con la riatletizzazione dopo essere stato fermo per un lungo periodo. Riporta gianlucadimarzio.com