App di Poste Italiane down il 1° dicembre cosa sappiamo del malfunzionamento

L’app di Poste Italiane è down in tutta Italia. I primi problemi sono iniziati nelle prime ore della mattinata, tuttavia molti utenti continuano ad avere difficoltà di accesso. Come riporta il portale Downdetector, i malfunzionamenti sarebbero iniziati intorno alle 8:30 del 1° dicembre. Non sono note, a distanza di alcune ore, i motivi del disservizio. App delle Poste down. Il down dell’applicazione è arrivato proprio nel primo giorno del pagamento delle pensioni di dicembre negli uffici postali, che è lo stesso dell’accredito automatico per chi ha scelto il pagamento nel conto corrente. (Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

