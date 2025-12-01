App di Poste in down disagi in tutta Italia

Sarebbe inaccessibile anche il sito. Il "guaio" nel giorno in cui si pagano pensioni e tredicesime L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - App di Poste in down, disagi in tutta Italia

