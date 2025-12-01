Apettando il Natale sul lago di Como | tutti gli eventi del ponte dell' Immacolata a Villa Carlotta

Come da tradizione, con l’avvicinarsi dell’inverno e delle festività natalizie, Villa Carlotta dedica le giornate del ponte dell’Immacolata – 6, 7 e 8 dicembre 2025 – a speciali occasioni di visita al giardino e al museo, oltre che a laboratori e attività pensate per adulti e bambini. Questi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

