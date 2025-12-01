Aperte le prenotazioni per l’evento internazionale Let’s music – da Broadway a Napoli

Tempo di lettura: 4 minuti Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento annuncia l’apertura ufficiale delle prenotazioni per la quarta tappa del progetto internazionale “Voices of Heritage – Let’s music da Broadway a Napoli”, che si terrà il 22 dicembre 2025 nel prestigioso Teatro di San Carlo di Napoli, tempio mondiale della cultura musicale. L’evento, realizzato nell’ambito del PNRR M4C1 – Investimento 3.4 – T5, si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania, confermando l’alto valore istituzionale e culturale dell’iniziativa. Sul palco si esibirà l’Orchestra Ritmo Sinfonica dei Conservatori “Nicola Sala” di Benevento e “Lorenzo Perosi” di Campobasso, composta da circa 100 elementi, tra strumentisti, cantanti e solisti, impegnati in un grande viaggio musicale attraverso le pagine più iconiche dei musical internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

