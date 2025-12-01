Anziana raggirata da un finto carabiniere | arrestato l’uomo che le ha sottratto 30mila euro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il raggiro alla porta di casa. Si è presentato alla porta di un’anziana spacciandosi per un tenente dei carabinieri, convincendola con astuzia a consegnargli oro e contanti per un valore di circa 30mila euro. L’episodio è avvenuto a Reggio Calabria, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni della donna. La falsa storia della rapina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il truffatore aveva telefonato alla vittima sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. Sfruttando lo stato di confusione e paura dell’anziana, è riuscito a convincerla a consegnare una serie di gioielli di alto valore, per un totale di circa 30mila euro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
