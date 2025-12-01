Antonio Tiberi riparte | Ho una convinzione diversa La squadra crede in me mi sento pronto per debuttare al Tour

Per Antonio Tiberi quella di quest'anno è stata una stagione complicata, condizionata prima da diversi problemi fisici tra cui quelli al Tour of the Alps e poi dalla caduta al Giro d'Italia che ne ha compromesso le sue grandi ambizioni di classifica. Nonostante le difficoltà, il corridore della Bahrain Victorious non ha mai smesso di guardare avanti, mantenendo ferme le proprie convinzioni e trovando nella fatica di quest'anno nuove motivazioni per il futuro. Con il 2026 alle porte e la prospettiva di un possibile debutto al Tour de France, Tiberi si prepara a una stagione che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.

