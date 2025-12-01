Antonino Monteleone | Willy un caso riaperto con il lavoro del cronista

Ilrestodelcarlino.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Nicola Bianchi FERRARA Antonino Monteleone, giornalista e noto conduttore televisivo, da sempre è grande ’amico’ del Resto del Carlino e soprattutto della sua cronaca. Nella tua lunga esperienza televisiva, tra Mediaset e Rai, quali sono stati i casi che più ti hanno coinvolto e appassionato? Penso alla strage Erba fino a David Rossi. "Ho avuto la fortuna di occuparmi molto a lungo di diverse storie. Alcune di queste ho avuto l’opportunità di raccontarle in una puntata monografica di Le Iene, presentando Inside. Oltre alla Strage di Erba e la morte di David Rossi, quindi, anche la morte del povero Willy Branchi mi ha molto impegnato per un periodo abbastanza lungo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antonino Monteleone: "Willy, un caso riaperto con il lavoro del cronista"

