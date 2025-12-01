Antonino Monteleone | Willy un caso riaperto con il lavoro del cronista
di Nicola Bianchi FERRARA Antonino Monteleone, giornalista e noto conduttore televisivo, da sempre è grande ’amico’ del Resto del Carlino e soprattutto della sua cronaca. Nella tua lunga esperienza televisiva, tra Mediaset e Rai, quali sono stati i casi che più ti hanno coinvolto e appassionato? Penso alla strage Erba fino a David Rossi. "Ho avuto la fortuna di occuparmi molto a lungo di diverse storie. Alcune di queste ho avuto l’opportunità di raccontarle in una puntata monografica di Le Iene, presentando Inside. Oltre alla Strage di Erba e la morte di David Rossi, quindi, anche la morte del povero Willy Branchi mi ha molto impegnato per un periodo abbastanza lungo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
La vite di sei personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese: al via lo spin-off di “Linea di Confine”, con Antonino Monteleone. "Vite sulla Linea di Confine" da domani, venerdì 28 novembre, in esclusiva su #RaiPlay. Nella prima puntata la storia - facebook.com Vai su Facebook
Antonino Monteleone e Riccardo Festinese ripercorrono durante la puntata alcuni dei più famosi casi giudiziari italiani - Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 6 agosto 2024, va in onda una nuova puntata dell'edizione estiva de Le Iene presentano: Inside, l'ultima della stagione. Si legge su gazzetta.it
Il programma di Antonino Monteleone è un caso, con L’altra Italia Rai2 sprofonda all’1% di share - Meno preventivabile che Rai2 potesse arrivare a toccare l'1% di share, come è successo con L'altra Italia, il nuovo ... Da fanpage.it
Caso David Rossi, Antonino Monteleone è stato condannato per diffamazione dell’avvocato Briamonte - Per il tribunale di Torino, il libro scritto con Emanuele Bissattini e Mattia Ammirati sulla morte del manager di Mps conteneva dettagli «non veri» e idonei a indurre il lettore a credere a un ... Riporta lettera43.it