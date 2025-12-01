Antonelli nella bufera ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all’ultimo giro che ha scatenato alcuni ‘dubbi’ sui social. Il pilota italiano della Mercedes ha chiuso oggi, domenica 30 novembre, al quinto posto il Gran Premio del Qatar, venendo passato all’ultimo dei 57 giri previsti da Lando Norris, leader del Mondiale Piloti, che ha conquistato così la quarta posizione e soprattutto due punti che posso risultare decisivi per l’esito del Mondiale, che si deciderà nell’ultima gara ad Abu Dhabi dopo il trionfo di Verstappen in Qatar e il secondo posto di Piastri. Su X tifosi e appassionati stanno puntando il dito contro Antonelli, con qualcuno che ‘suggerisce’ che il giovane pilota abbia fatto passare Norris di proposito. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Approfondisci con queste news

#Antonelli nella bufera social: finalmente interviene anche la #FIA per prendere una posizione #F1 Vai su X

BUFERA MARKO SU ANTONELLI: “LO HA LASCIATO PASSARE”. LA DIFESA DI TOTO WOLFF: “HELMUT NON HA CERVELLO” Queste le parole del manager austriaco Helmut Marko, che ha accusato Kimi Antonelli di aver lasciato passare Norris: "Se sono - facebook.com Vai su Facebook

Bufera in Qatar. Marko: "Antonelli ha fatto passare Norris". Wolff: "Lo pensano solo gli stupidi..." - E ogni pilota può fare la differenza, che sia protagonista della sfida iridata o spettatore dello scont ... Secondo msn.com

Antonelli nella bufera, ha fatto passare Norris? Le accuse social e le ‘scuse’ a Verstappen - Andrea Kimi Antonelli e un sorpasso incassato all'ultimo giro che ha scatenato alcuni 'dubbi' sui social. Da msn.com

Qatar, la bufera dopo il Gp. Marko accusa: «Antonelli ha fatto passare Norris». Wolff: «Lo pensano solo gli stupidi...» - Nel Gp del Qatar di ieri Kimi Antonelli mentre si trovava in quarta posizione al centro di una solida prestazione per la sua Mercedes, si è visto attaccato nelle fasi finali della ... Riporta msn.com

L'erreur de Kimi Antonelli dans les derniers tours qui a permis à Lando Norris de prendre la 4e place de cette course. - Il pilota bolognese accusato di aver fatto passare Norris facendogli guadagnare una posizione. Da repubblica.it

Lambiese e Marko accusano Antonelli, poi la Red Bull si scusa. I motivi dei 'sospetti' al Gp del Qatar - Il giovane pilota della Mercedes Kimi Antonelli è stato minacciato di morte dopo che la Red Bull ha insinuato che si fosse spostato deliberatamente per essere superato da Lando Norris nelle fasi ... Scrive adnkronos.com

Antonelli, minacce di morte e offese dopo il sorpasso subìto da Norris. La Red Bull prima accusa e poi fa retromarcia - Marko e Lambiase all'attacco del pilota della Mercedes, protagonista di un piccolo errore nel finale con cui ha perso il quarto posto. Scrive msn.com