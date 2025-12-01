Antiquario e sua moglie trovati morti in casa a Firenze | ipotesi omicidio suicidio sequestrato un coltello

Un appartamento pieno di opere d’arte e libri. È il contesto in cui i carabinieri hanno trovato, domenica 30 novembre, i corpi di Franco Giorgi, 74 anni, antiquario, e della moglie Gianna Di Nardo, 68, pensionata. Il ritrovamento è avvenuto nell’abitazione di via Giampaolo Orsini, nel quartiere di Gavinana. A scoprire i due coniugi è stato il figlio, Tommaso, 35 anni, entrato in casa intorno alle 14.30 dopo che i genitori non rispondevano al telefono. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma non è stato possibile intervenire. La prima ipotesi. Secondo una ricostruzione preliminare, Giorgi avrebbe colpito la moglie con un coltello da cucina per poi togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antiquario e sua moglie trovati morti in casa a Firenze: ipotesi omicidio suicidio, sequestrato un coltello

