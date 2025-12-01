antiquario e la moglie morti in casa il figlio scopre i corpi in un lago di sangue non riuscivo a sentirli ero preoccupato

Firenze, 1 dicembre 2025 – Sono morti per le ferite da taglio, profonde e letali. Che uno avrebbe inferto all’altra, o viceversa, con un coltellaccio preso in cucina. Potrebbe essere un dramma familiare, scatenato da un movente intimo, ad aver innescato la violenza che ha causato la morte di Franco Giorgi, 74 anni, e della moglie Gianna Di Nardo, 68, trovati senza vita ieri, nel loro appartamento di via Giampaolo Orsini, zona residenziale appena fuori dal centro di Firenze. La scoperta del figlio. A scoprire i corpi, è stato il figlio della coppia, Tommaso. All’arrivo dei primi soccorritori, era sul pianerottolo dell’appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

