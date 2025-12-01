Anticipazioni Beautiful Dall’08 Al 13 Dicembre 2025 | Luna sconvolge RJ!
Settimana esplosiva a Beautiful dall’8 al 13 dicembre 2025: il segreto di Luna sconvolge RJ, lo scontro con Zende degenera, mentre Deacon scopre indizi inquietanti che potrebbero ribaltare la verità sulla morte di Sheila Carter. Beautiful 8-13 dicembre 2025 esplode tra segreti e rivelazioni; Luna confessa tutto a RJ e il loro rapporto vacilla; lo scontro con Zende degenera in modo imprevedibile; Deacon trova indizi che mettono in dubbio la morte di Sheila; una settimana decisiva che cambierà gli equilibri alla Forrester. Beautiful 8-13 dicembre 2025 tra colpi di scena e tensione crescente; Luna rivela a RJ la verità sulle pillole di Poppy; il loro amore viene messo a durissima prova; Zende affronta la rabbia esplosiva del cugino; lo scontro tra i due Forrester sfugge di mano; Deacon scopre le misteriose email di Sugar; il dubbio sulla morte di Sheila torna più forte che mai; Finn e Steffy cercano di contenere la follia di Deacon; una settimana che cambia per sempre gli equilibri della Forrester Creations. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Beautiful, anticipazioni dall’1 al 6 dicembre 2025: Addii, tensioni familiari e un colpo di scena? - facebook.com Vai su Facebook
Beautiful Anticipazioni dal 13 al 18 ottobre 2025: Luna turbata, vuole rivelare il tradimento a R.J. - Beautiful continua con le sue storie sempre più intriganti, tra tradimenti e sfilate di moda. Scrive comingsoon.it
Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 ottobre 2025: Sheila cambia idea, resta con Deacon ma dovrà vedersela con Steffy! - Indice Beautiful Anticipazioni: Sheila non vuole rinunciare a Deacon Steffy non smette di pensare a Sheila, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 13 ottobre 2025 Beautiful Anticipazioni: ... Lo riporta comingsoon.it
Beautiful anticipazioni 13–18 ottobre 2025: Luna divorata dai sensi di colpa, confessa tutto a R.J.? - Anticipazioni Beautiful 13–18 ottobre 2025: Luna turbata dal tradimento con Zende, Poppy teme la ... Lo riporta affaritaliani.it