Anticipazioni Beautiful Dall’08 Al 13 Dicembre 2025 | Luna sconvolge RJ!

Settimana esplosiva a Beautiful dall'8 al 13 dicembre 2025: il segreto di Luna sconvolge RJ, lo scontro con Zende degenera, mentre Deacon scopre indizi inquietanti che potrebbero ribaltare la verità sulla morte di Sheila Carter. Beautiful 8-13 dicembre 2025 esplode tra segreti e rivelazioni; Luna confessa tutto a RJ e il loro rapporto vacilla; lo scontro con Zende degenera in modo imprevedibile; Deacon trova indizi che mettono in dubbio la morte di Sheila; una settimana decisiva che cambierà gli equilibri alla Forrester.

