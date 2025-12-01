Anthony Edwards show | 32 punti schiacciate da poster e leadership totale
Anthony Edwards continua a confermarsi una delle stelle più luminose dell’NBA attuale. Nell’ultima partita è stato protagonista assoluto con una prestazione da 32 punti, condensata in una serie di giocate spettacolari che stanno facendo il giro del web: penetrazioni esplosive, schiacciate al ferro, step-back in isolamento e una presenza costante nei momenti chiave del match. Una partita da leader, non solo da realizzatore. I 32 punti di Edwards non sono solo una questione di numeri: raccontano il modo in cui ha preso per mano la squadra. Nel corso della gara ha: attaccato il canestro con decisione, costringendo la difesa avversaria a continui aiuti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
#NBA SGA E I SUOI OKC IN FUGA PER LA VITTORIA A Oklahoma City, i Timberwolves vanno sotto in doppia cifra, ma nel finale si riavvicinano ad un solo punto di distanza grazie alla prestazione di Anthony Edwards (31 punti e 8 rimbalzi). I Thunder, però, c - facebook.com Vai su Facebook
NBA, i 32 punti di Anthony Edwards contro Portland - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it
Edwards sets Wolves franchise mark in 125-112 home win against Spurs - time leader in games with 30 or more points, Julius Randle added 22 points, 12 assists and six rebounds, and the Timberwolves pulled ... Segnala chron.com
Anthony Edwards crowns Timothée Chalamet ‘White Boy of the Year’ in hilarious new awards show - flyer on the court, but at 24 years old, he already has an acting career with a role in an Adam Sandler movie ... Si legge su si.com