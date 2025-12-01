Anthony Edwards continua a confermarsi una delle stelle più luminose dell’NBA attuale. Nell’ultima partita è stato protagonista assoluto con una prestazione da 32 punti, condensata in una serie di giocate spettacolari che stanno facendo il giro del web: penetrazioni esplosive, schiacciate al ferro, step-back in isolamento e una presenza costante nei momenti chiave del match. Una partita da leader, non solo da realizzatore. I 32 punti di Edwards non sono solo una questione di numeri: raccontano il modo in cui ha preso per mano la squadra. Nel corso della gara ha: attaccato il canestro con decisione, costringendo la difesa avversaria a continui aiuti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Anthony Edwards show: 32 punti, schiacciate da poster e leadership totale