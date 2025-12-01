Ansaldo Energia lavoratori occupano lo stabilimento di Genova

Genova, 1 dic. (askanews) – A Genova lo stabilimento di Ansaldo Energia è stato occupato questa mattina dai lavoratori per protestare contro “esternalizzazioni” e “decentramento”. L’ingresso della fabbrica, in cui lavorano attualmente oltre 2.600 persone, è stato bloccato dai lavoratori con dei bancali di legno in fiamme. I sindacati, intanto, hanno indetto uno sciopero e un’assemblea permanente davanti ai cancelli dello stabilimento. “Questa mattina – spiegano in una nota la Fiom Cgil e la Fim Cisl – così come avvenuto venerdì scorso, il secondo camion mandato dalla direzione aziendale per portare in Texas il lavoro (barre statoriche) che possiamo e vogliamo fare a Genova, ha trovato gli operai e gli impiegati di Ansaldo Energia, nuovamente in sciopero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

