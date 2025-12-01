Annalisa Ma noi siamo fuoco Capitolo I | tutti gli strepitosi look della cantante in tour

È davvero fuoco quello portato in scena da Annalisa sui palchi del suo tour: dopo il sold out della doppia data zero a Jesolo la storia si è ripetuta per Padova, Roma, Firenze e Milano e lo stesso ci si aspetta per Eboli, Bari, Bologna e Torino, il prossimo 13 dicembre, dove tutto si fermerà. Ragione di tanto successo è sicuramente lo spettacolo brillante e travolgente messo in piedi dalla cantante e dal suo eccellente staff, uno show da vera popstar che rende perfettamente l’idea di ciò che questo nuovo progetto discografico ( Ma io sono fuoco ) voleva raccontare. Sullo sfondo della scenografia mozzafiato — circolare, per riflettere appieno l’incessante metamorfosi dell’artista — si staglia un vulcano, che è anche e soprattutto simbolico. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Annalisa, “Ma noi siamo fuoco, Capitolo I”: tutti gli strepitosi look della cantante in tour

